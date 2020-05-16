Куйвашев рассказал, когда в больницах Свердловской области возобновят плановые приемы
Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram во время ответов на вопросы рассказал, когда в поликлиниках и стоматологических клиниках будут возобновлены плановые приемы пациентов.
По его словам, отказ от плановых приемов был сделан с целью безопасности пациентов. На данный момент прорабатываются послабления особого режима и снятие запрета на плановые посещения специалистов является одним из основных направлений.
Прежде всего, это планируется сделать в тех муниципалитетах, где эпидемиологическая ситуация с коронавирусом является наиболее благополучной.
При этом мы будем очень внимательно продумывать условия этих посещений. В частности, одним из решений может стать разведение потоков пациентов, когда, например, в утренние часы врачи будут принимать только возрастных жителей, а уже после всех остальных, пишет губернатор.
Отдельно планируется проработать вопрос детских приемов. На данный момент возобновляется вакцинация.
Он отметил, что ситуация с коронавирусом далека от спокойной и нужно создать условия, в которых риск для здоровья людей будет минимальным.