Куйвашев рассказал, когда в больницах Свердловской области возобновят плановые приемы

По его словам, отказ от плановых приемов был сделан с целью безопасности пациентов. На данный момент прорабатываются послабления особого режима и снятие запрета на плановые посещения специалистов является одним из основных направлений.

Прежде всего, это планируется сделать в тех муниципалитетах, где эпидемиологическая ситуация с коронавирусом является наиболее благополучной.

При этом мы будем очень внимательно продумывать условия этих посещений. В частности, одним из решений может стать разведение потоков пациентов, когда, например, в утренние часы врачи будут принимать только возрастных жителей, а уже после всех остальных, пишет губернатор.

Отдельно планируется проработать вопрос детских приемов. На данный момент возобновляется вакцинация.