Екатеринбургских военных отправили в тайную командировку в Нагорный Карабах

Несколько десятков военных из Екатеринбурга отправились в командировку в Нагорный Карабах в качестве миротворцев. В течение полугода они будут сохранять мир в этом регионе, помогать в восстановлении социальных объектов и оказывать гуманитарную помощь населению.

Из 32-го военного городка отправили более двух самолётов. Военнослужащие вылетели из аэропорта Кольцово 19 и 21 мая специальными бортами. За длительную командировку военным обещали выплатить не менее миллиона рублей. Комментировать международные акции уполномочены только сотрудники Министерства обороны России. По словам источников, во время замены служащих сведения о переправе военных в Карабах являются государственной тайной, и разглашать детали операции в момент отправки было запрещено, пишет Е1. Екатеринбургские военные в марте 2021 года рассказали о подготовке к командировке в Нагорный Карабах, но командование ЦВО эту информацию не подтвердило. Напомним, военный конфликт в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном возобновился в сентябре 2020 года. В обеих странах было введено военное положение. В ноябре того же года военные действия прервались. Тогда же в Нагорный Карабах стали отправлять военных из России, чтобы помочь местному населению восстановить регион после военных действий. «Нельзя было отказаться»: сотни свердловских военных отправят в Нагорный Карабах

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