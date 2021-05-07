В центр Екатеринбурга сгоняют военную технику спецназначения

На выставку военного вооружения, которая будет работать 8 мая у Дома Офицеров, в центр Екатеринбурга сгоняют машины различных войск.

Накануне Дня победы, 8 мая у Дома Офицеров в Екатеринбурге откроется выставка военного вооружения, в которой примет участие техника различных войск: разведки, связи, радиоэлектронной борьбы, радиационной, химической и биологической защиты, сообщает Е1. В рамках выставки под открытым небом горожане смогут увидеть партизанскую деревню времен Великой Отечественной, а также землянку. А 9 мая все желающие смогут попробовать приготовленную на полевой кухне гречневую кашу. В этот же день там пройдут мастер-классы и праздничный концерт. Напомним, 9 мая в Екатеринбурге помимо парада наземной техники пройдет также воздушный парад. Над столицей Урала пролетят бомбардировщики, вертолеты, истребители и самолеты-разведчики. Истребители и бомбардировщики: какая техника 9 Мая пролетит над Екатеринбургом

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