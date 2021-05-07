В центр Екатеринбурга сгоняют военную технику спецназначения

В центр Екатеринбурга сгоняют военную технику спецназначения
В центр Екатеринбурга сгоняют военную технику спецназначения
Сегодня, 10:08ОбществоФото: Яндекс.Карты
На выставку военного вооружения, которая будет работать 8 мая у Дома Офицеров, в центр Екатеринбурга сгоняют машины различных войск.

Накануне Дня победы, 8 мая у Дома Офицеров в Екатеринбурге откроется выставка военного вооружения, в которой примет участие техника различных войск: разведки, связи, радиоэлектронной борьбы, радиационной, химической и биологической защиты, сообщает Е1.

В рамках выставки под открытым небом горожане смогут увидеть партизанскую деревню времен Великой Отечественной, а также землянку. А 9 мая все желающие смогут попробовать приготовленную на полевой кухне гречневую кашу.

В этот же день там пройдут мастер-классы и праздничный концерт.

Напомним, 9 мая в Екатеринбурге помимо парада наземной техники пройдет также воздушный парад. Над столицей Урала пролетят бомбардировщики, вертолеты, истребители и самолеты-разведчики.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
обществодень Победывоенная выставкаЕкатеринбург9 Мая
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы