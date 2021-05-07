В центр Екатеринбурга сгоняют военную технику спецназначения

Накануне Дня победы, 8 мая у Дома Офицеров в Екатеринбурге откроется выставка военного вооружения, в которой примет участие техника различных войск: разведки, связи, радиоэлектронной борьбы, радиационной, химической и биологической защиты, сообщает Е1.
В рамках выставки под открытым небом горожане смогут увидеть партизанскую деревню времен Великой Отечественной, а также землянку. А 9 мая все желающие смогут попробовать приготовленную на полевой кухне гречневую кашу.
В этот же день там пройдут мастер-классы и праздничный концерт.