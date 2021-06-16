Порнографию предложили легализовать в интернете через «Госуслуги»

Порнографию предложили легализовать в интернете через «Госуслуги»
Порнографию предложили легализовать в интернете через «Госуслуги»
Сегодня, 15:14ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Легализовать порнографию в интернете предложил Главный радиочастотный центр, подведомство Роскомназдора. Все порнофильмы решили разделить на две категории: «незаконную» и «не запрещённую законом». О «незаконной» порнографии в ГРЧЦ ничего не рассказали, а доступ ко второй категории они позволят совершеннолетним людям.

Подтверждение возраста предлагается проходить через системы верификации, которые разработают порносайты, или через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Основная мысль сотрудников ГРЧЦ заключается в том, что доступ к порнографии должен быть ограничен, пока человек не подтвердит свой возраст. Исполняющий обязанности руководителя Научно-технического центра ГРЧЦ Роман Коросташов, использование ЕСИА для подтверждения возраста в приоритете, поскольку эта система обладает «юридической значимостью», сообщают «Новые известия».

По мнению разработчиков, фильтровку порноконтента должно оплачивать не государство, а частный бизнес — а именно сотовые операторы, которых для этого обяжут установить специальное оборудование.

В итоге все расходы оплатят простые интернет-пользователи, даже те, кто вообще не пользуется порноконтентом. Это продиктовано тем, что затраты на установку оборудования закладываются в общий тариф. Так уже однажды было при введении «пакета Яровой», который спровоцировал заметный рост цен на услуги интернет-провайдеров.

Сегодня российское законодательство не запрещает населению смотреть порнографию. Наказуемы лишь изготовление и оборот порноконтента (ст. 242 УК РФ), а также аналогичные действия в отношении фото- и видеоматериалов с участием детей (ст. 242.1 УК РФ).

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