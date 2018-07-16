Жительница села под Нижним Тагилом нашла на участке оружейный арсенал

На участке частного дома в селе Николо-Павловское местная жительница нашла арсенал взрывчатки и боеприпасов. Его закопал покойный муж женщины, в чем признался ей незадолго до смерти.

Прибывшая на место нижнетагильская полиция обнаружила алюминиевую бочку, в которой хранилось содержимое. Количество и состав находки удивили оперативников, сообщает АН «Между строк». Полицейские изъяли 3,6 килограмма тротиловых шашек, 400 грамм пластита, гранаты, пехотные мины, детонаторы и взрыватели к ним. Также в бочке были обнаружены порошок черно-зеленого цвета, запчасти от ПМ, несколько сотен холостых и боевых патронов различного калибра.