Проект «Гора Белая» участвует в конкурсе по развитию экотуризма

Для участия в конкурсе поступило 155 заявок из 68 регионов России. По итогам конкурса выберут 10 территорий, которым предоставят федеральную поддержку.

Поддержать Свердловскую область можно на сайте конкурса priroda.life в разделе «География», голосование продлится до 23 июля.

Заявку региона на участие в конкурсе поддержал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. По его словам, реализация проекта — это не только развитие туризма, но и возможность поднять экономику региона в целом.