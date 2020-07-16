Проект «Гора Белая» участвует в конкурсе по развитию экотуризма
Сегодня, 21:53ОбществоФото: Департамент информационной политики
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Проект «Гора Белая» принимает участие во Всероссийском конкурсе по развитию экологического туризма в стране и созданию туристско-рекреационных кластеров, сообщает департамент инфомполитики.
Сюжеты: Нижний Тагил
Для участия в конкурсе поступило 155 заявок из 68 регионов России. По итогам конкурса выберут 10 территорий, которым предоставят федеральную поддержку.
Поддержать Свердловскую область можно на сайте конкурса priroda.life в разделе «География», голосование продлится до 23 июля.
Заявку региона на участие в конкурсе поддержал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. По его словам, реализация проекта — это не только развитие туризма, но и возможность поднять экономику региона в целом.
Напомним, что в состав туркластера «Гора Белая» входят десятки особо охраняемых природных территорий. В частности, Висимский заповедник и природный парк «Река Чусовая».
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