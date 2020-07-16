В Нижнем Тагиле сотрудники управляющей компании жалуются на задержки заработной платы

В штате ООО Фирма «Комфорт», согласно данным областного Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, трудятся порядка 65 человек, однако по информации из налоговой отчетности за прошлый год, в организации числится только директор Александр Хомлев, а выручка по итогам года составила 2,8 миллиона рублей. В ведении данной управляющей компании находятся 15 многоквартирных домов в микрорайоне ГГМ.

Задержки зарплаты в организации начались в январе 2020 года, рассказал изданию один из сотрудников компании. В мае текущего года прокуратура Тагилстроевского района, сообщается, провела проверку в организации, и директор Александр Хомлев по ее итогам был оштрафован на десять тысяч рублей.

В прокуратуре Тагилстроевского района Нижнего Тагила рассказали, что Хомлев предоставил сведения об отсутствии задолженности по заработной плате, однако по словам еще одного сотрудника, задержки оплаты труда продолжаются.