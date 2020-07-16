В Нижнем Тагиле сотрудники управляющей компании жалуются на задержки заработной платы
Сотрудники ООО Фирма «Комфорт» жалуются на регулярные задержки заработной платы, сообщает ИА «Все новости».
В штате ООО Фирма «Комфорт», согласно данным областного Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, трудятся порядка 65 человек, однако по информации из налоговой отчетности за прошлый год, в организации числится только директор Александр Хомлев, а выручка по итогам года составила 2,8 миллиона рублей. В ведении данной управляющей компании находятся 15 многоквартирных домов в микрорайоне ГГМ.
Задержки зарплаты в организации начались в январе 2020 года, рассказал изданию один из сотрудников компании. В мае текущего года прокуратура Тагилстроевского района, сообщается, провела проверку в организации, и директор Александр Хомлев по ее итогам был оштрафован на десять тысяч рублей.
В прокуратуре Тагилстроевского района Нижнего Тагила рассказали, что Хомлев предоставил сведения об отсутствии задолженности по заработной плате, однако по словам еще одного сотрудника, задержки оплаты труда продолжаются.
Напомним, ранее правительственная комиссия дала поручение МВД и СК РФ ужесточить уголовное наказание для руководителей предприятий за невыплату зарплаты. Так, для них оно может обернуться лишением свободы сроком до десяти лет.