Закрытый из-за плохих результатов ЕГЭ класс в Нижней Салде решено сохранить

Закрытый из-за плохих результатов ЕГЭ класс в Нижней Салде решено сохранить
Закрытый из-за плохих результатов ЕГЭ класс в Нижней Салде решено сохранить
Сегодня, 15:26ОбществоФото: Евгения Гаева
Десятый класс в Нижней Салде, учащихся которого решили перевести в другую школу из-за плохих результатов ЕГЭ, сохранят. Такое решение принято по просьбе родителей.

Выпускников девятых классов в Нижней Салде, которым объявили, что в десятый класс они пойдут в другое образовательное учреждение на окраине города, решили оставить в родной школе.

Класс в этой школе будет сформирован. Решение было принято совместно с родителями. В школе создадут все необходимые условия, чтобы дети в этом небольшом классе получали качественное образование и дальше, рассказали TagilCity.ru в управлении образования ГО Нижней Салды.

Напомним, ранее сообщалось, что десятый класс закрыли в школе Нижней Салды из-за плохих результатов ЕГЭ и выпускников девятых классов по этой причине перевели в другую школу, до которой нужно добираться около 40 минут.

Сюжеты:
ЭксклюзивВерхняя и Нижняя Салда
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