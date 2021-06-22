100 баллов за ЕГЭ по русскому языку получили 55 выпускников Свердловской области

100 баллов за ЕГЭ по русскому языку получили 55 выпускников Свердловской области
100 баллов за ЕГЭ по русскому языку получили 55 выпускников Свердловской области
Сегодня, 16:01ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
55 выпускников получили 100 баллов за ЕГЭ по русскому языку. Экзамен проводился 3 и 4 июня.

Более 5 тысяч выпускников написали экзамен по русскому языку с хорошими результатами — работы были оценены выше 80 баллов.

Экзаменационная работа состояла из 27 заданий, включавшая в себя сочинение. Экзамен длился три с половиной часа. За время проведения ЕГЭ 12 участников удалили из аудитории за нарушения. Возможности пересдать экзамен в этом году у них не будет.

Напомним, в 2020 году 23% выпускников написали ЕГЭ по литературе выше 80 баллов, 30% сдали на высокие баллы географию, а 18% набрали более 80 баллов по информатике.

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