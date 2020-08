В Свердловской области уже пять лет подряд 73-летний пенсионер сдает ЕГЭ, пишет Ура.ру со ссылкой на начальника отдела регионального министерства образования Татьяну Умнову.

Она рассказала, что в прошлые годы количество предметов было большим, но в этом году мужчина выбрал только обществознание. О результатах, полученных экзаменуемым не сообщается. В этом году количество учеников школ, набравших по результатам ЕГЭ 100 баллов составляет 128 человек.

