В Екатеринбурге установили первую «умную остановку»

Остановка оснащена сенсорным экраном, с помощью которого можно посмотреть карту города, почитать новости. В остановку встроено табло, на котором отображается информация о времени прибытия общественного транспорта. Также остановочный комплекс оснащен гаджетом, с которого можно позвонить, выйти в интернет или сделать селфи. На остановке также можно зарядить телефон.