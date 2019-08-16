В Екатеринбурге установили первую «умную остановку»
Сегодня, 20:13ОбществоФото: Федор Серков/Екатеринбург. РФ
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В столице Урала на «Площади труда» у Главпочтамта появилась первая «умная остановка», сообщает ЕТВ.
Сюжеты: Екатеринбург
Остановка оснащена сенсорным экраном, с помощью которого можно посмотреть карту города, почитать новости. В остановку встроено табло, на котором отображается информация о времени прибытия общественного транспорта. Также остановочный комплекс оснащен гаджетом, с которого можно позвонить, выйти в интернет или сделать селфи. На остановке также можно зарядить телефон.
Установила остановку тюменская компания. До зимы власти Екатеринбурга будут думать, нужно ли еще устанавливать подобные остановки. Стоимость одной «умной остановки» составляет около 400-500 тысяч рублей.
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