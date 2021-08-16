Более 212 тысяч свердловчан не могут выехать за границу из-за долгов

Более 212 тысячам жителей Свердловской области отказано в выезде за границу из-за долгов. Количество должников увеличилось на 67 тысяч человек.

За это время было взыскано свыше трех миллиардов рублей, в том числе по алиментам — более 541 миллиона, сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области. Временные ограничения по выезду на границы России действуют для граждан, которые задолжали более 30 тысяч рублей. Однако, это сумма снижается до 10 тысяч, если они не гасят ее в течение двух месяцев. Напомним, в августе 2021 года у жителя Каменска-Уральского была изъята иномарка. Он задолжал по кредиту более 380 тысяч рублей и скрывался от судебных приставов. Однако у него выявили наличие Geely и арестовали машину. Транспортное средство было передано на ответственное хранение в спецорганизацию. За долг по кредитам в 380 тысяч рублей у жителя Каменска-Уральского изъят автомобиль

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