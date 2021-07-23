Хитроумно: должник спрятал свой автомобиль от приставов у здания ФССП

Пока судебные приставы разыскивали автомобиль должника, он стоял около здания ФССП в Екатеринбурге в Верх-Исетском районе. Мужчина взял в кредит иномарку за почти полтора миллиона рублей, однако стал уклоняться от платы. На приеме у судебного пристава мужчина заявил, что не знает, где находится его машина, а сам он передвигается на общественном транспорте.
Однако в момент, когда должник давал письменные объяснения, ключи от автомобиля выпали у должника из кармана. Тогда мужчина признался, что автомобиль спрятан недалеко от отделения судебных приставов, рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Свердловской области.
В итоге автомобиль был арестован и передан на хранение должнику. Его владелец предупрежден об уголовной ответственности за сокрытие или порчу арестованного имущества.
Напомним, за долги по алиментам у жителя Екатеринбурга приставы забрали BMW. Машина передана бывшей супруге в счет погашения долга.