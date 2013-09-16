Вашему транспорту тоже нужна передышка: тагильчане выбирают День без автомобилей!

Возможно, кто-то, прочитав вступление, усмехнулся, подумав – «Только без меня, ребята!». Но хочется верить, что в душе каждого автолюбителя затеплилась хоть маленькая мысль – не брать свою машину в выходной. На самом деле, проблема, которую этот День поднимает во всеуслышание, достаточно серьезна: и мы не будем лишний раз упоминать о пробках, о происшествиях на дороге и о нерадивых водителях. Конечно, со скоростью современного темпа жизни невозможно представить себя вне «дорожной системы», вся жизнь – дорога, и это бесспорно.

Однако есть другой вариант: на один единственный день из 365 возможных в этом году побывать в городе «прошлого», когда не было ни автомобилей, ни мотоциклов. Прочувствовать запах свободы от загрязняющего транспорта, приносящего помимо мобильного передвижения, лишь одни неприятности и дискомфорт.

Достать с балкона свой велосипед или позаимствовать его у друга и прокатиться по городу, полюбовавшись на пустые от машин улицы. Взять своё чадо, своих друзей и отправиться в путешествие на своих «двоих». Пригласить свою вторую половину на прогулку по осеннему городу. В общем, всё, что угодно (ролики, скейты), но не на автомобиле.

Также у вас есть замечательная возможность прокатиться в этот день на трамвае. Если думаете, что заскучаете там, вам достаточно вспомнить, что в нашем городе есть wi-fi-трамвай, который еще в середине лета был запущен на радость молодежи!

В поддержку акции во всей России объявляется MobilityWeek, или Неделя альтернативных видов транспорта, которая стартует с сегодняшнего дня вплоть до 22 сентября. Нижний Тагил также взял на себя ответственность продвигать Неделю, чем занялись в антикафе «Варенье», где объявляется неделя всевозможных мероприятий, направленных на развитие альтернативных видов спорта.

Конечно, сложно представить маршрутчиков, которые на целый день должны остаться без «хлеба». Однако давайте сделаем так, чтобы им всё же некого было возить в этот день, 22 сентября!

В Нижнем Тагиле ежемесячно проводятся самые разные велопробеги, например, полмесяца назад состоялось благотворительное мероприятие «Добрый велик», в котором приняла участие добрая половина велосипедистов Тагила. А практически год назад в последний день теплого лета, скейтеры Нижнего Тагиле устроили Night Ride – мегапозитивную встречу экстремалов нашего города.

Кроме того, 22 сентября в Нижнем Тагиле состоится здоровая «Тагильская прогулка», на которую всех желающих приглашает клуб туристов «Азимут». Это замечательная возможность увидеть родной город с другой стороны, без спешки, в дружеской компании.

Предлагаем пользователям принять участие в опросе «Способ передвижения жителей Нижнего Тагила».