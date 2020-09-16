Свердловчанке выписали штраф за вынужденное нахождение на пикете с плакатами

Два плаката в поддержку протестующих были развешаны 17 августа рано утром.
По мнению суда, произошел массовый пикет, однако девушка утверждает, что они были вынуждены там находиться, так как полицейские конфисковали у них паспорта.
По словам обвиняемой, это была вынужденная ситуация, они не могли уйти без документов. Пришлось ждать четыре часа до открытия полицейского отделения. Во время ожидания, пара была сфотографирована у плакатов, именно это фото и явилось доказательством массового пикета.
Эти же слова подтвердил и полицейский, участвовавший в задержании. Однако суд все равно принял решение оштрафовать девушку.
Ее признали виновной по статье «Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания» (ч. 5 ст. 20.2 КоАП)
Подозреваемая свою вину не признала.
Сейчас судом рассматривается такое же дело в отношении друга девушки.
Напомним, что уральскому активисту Николаю Улитину также назначили штраф в размере 10 тысяч рублей за плакат на машине в поддержку хабаровчан.