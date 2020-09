Свердловчанке выписали штраф за вынужденное нахождение на пикете с плакатами

Суд Екатеринбурга назначил штраф в размере 10 тысяч рублей местной жительнице, которая стояла со своим другом у плакатов напротив посольства Белоруссии, сообщает Znak.com.

Два плаката в поддержку протестующих были развешаны 17 августа рано утром. По мнению суда, произошел массовый пикет, однако девушка утверждает, что они были вынуждены там находиться, так как полицейские конфисковали у них паспорта. По словам обвиняемой, это была вынужденная ситуация, они не могли уйти без документов. Пришлось ждать четыре часа до открытия полицейского отделения. Во время ожидания, пара была сфотографирована у плакатов, именно это фото и явилось доказательством массового пикета. Эти же слова подтвердил и полицейский, участвовавший в задержании. Однако суд все равно принял решение оштрафовать девушку. Ее признали виновной по статье «Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания» (ч. 5 ст. 20.2 КоАП) Подозреваемая свою вину не признала. Сейчас судом рассматривается такое же дело в отношении друга девушки. Напомним, что уральскому активисту Николаю Улитину также назначили штраф в размере 10 тысяч рублей за плакат на машине в поддержку хабаровчан. Свердловчанину выписали штраф за плакат на машине в поддержку хабаровчан

