Свердловчанке выписали штраф за вынужденное нахождение на пикете с плакатами

Свердловчанке выписали штраф за вынужденное нахождение на пикете с плакатами

Сегодня, 15:40ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Суд Екатеринбурга назначил штраф в размере 10 тысяч рублей местной жительнице, которая стояла со своим другом у плакатов напротив посольства Белоруссии, сообщает Znak.com.

Два плаката в поддержку протестующих были развешаны 17 августа рано утром.

По мнению суда, произошел массовый пикет, однако девушка утверждает, что они были вынуждены там находиться, так как полицейские конфисковали у них паспорта.

По словам обвиняемой, это была вынужденная ситуация, они не могли уйти без документов. Пришлось ждать четыре часа до открытия полицейского отделения. Во время ожидания, пара была сфотографирована у плакатов, именно это фото и явилось доказательством массового пикета.

Эти же слова подтвердил и полицейский, участвовавший в задержании. Однако суд все равно принял решение оштрафовать девушку.

Ее признали виновной по статье «Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания» (ч. 5 ст. 20.2 КоАП)

Подозреваемая свою вину не признала.

Сейчас судом рассматривается такое же дело в отношении друга девушки.

Напомним, что уральскому активисту Николаю Улитину также назначили штраф в размере 10 тысяч рублей за плакат на машине в поддержку хабаровчан.

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