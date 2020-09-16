Свердловчанке выписали штраф за вынужденное нахождение на пикете с плакатами

По словам обвиняемой, это была вынужденная ситуация, они не могли уйти без документов. Пришлось ждать четыре часа до открытия полицейского отделения. Во время ожидания, пара была сфотографирована у плакатов, именно это фото и явилось доказательством массового пикета.