Не сделал запись в трудовой: директор предприятия в Верхней Салде получил 10 месяцев
Сегодня, 16:31Общество
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Руководитель предприятия в Верхней Салде получил 10 месяцев колонии за неисполнение судебного решения о внесении записи в трудовую книжку работника.
Сюжеты: Верхняя и Нижняя Салда
Генеральный директор предприятия в Верхней Салде в 2017 году получил судебное решение, которое обязывало его произвести запись в трудовой книжке сотрудника компании о его трудоустройстве. Однако руководитель не исполнил решение суда даже после предупреждений пристава-исполнителя и привлечения к административной ответственности.
Кроме того, подсудимый ранее отбывал наказание в виде лишения свободы, что послужило в качестве отягощающего обстоятельства.
Верхнесалдинский суд признал генерального директора виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 315 УК РФ, и приговорил его к 10 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, информирует пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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