Не сделал запись в трудовой: директор предприятия в Верхней Салде получил 10 месяцев

Генеральный директор предприятия в Верхней Салде в 2017 году получил судебное решение, которое обязывало его произвести запись в трудовой книжке сотрудника компании о его трудоустройстве. Однако руководитель не исполнил решение суда даже после предупреждений пристава-исполнителя и привлечения к административной ответственности.