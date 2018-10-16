Несколько домов в Нижнем Тагиле будут переданы новым управляющим компаниям

В Нижнем Тагиле дома по адресам ул. Чернышевского, 14; ул. Чернышевского, 16; ул. Огнеупорная, 75; ул. Огнеупорная, 75а; ул. Огнеупорная, 77 будут на конкурсной основе переданы в ведение новых УК. Информация размещена в постановлении Администрации города от 10 октября 2018 года. Согласно постановлению, будет проведен открытый конкурс по отбору управляющей компании для управления многоквартирными домами по вышеуказанным адресам. Организация открытого конкурса возложена на Управление ЖКХ Нижнего Тагила. Конкурс пройдет до 1 февраля 2018 года.

Ранее дома на ул. Огнеупорная находились в ведении УК «Упрочнение – 2». Согласно данным системы СПАРК, сейчас юридическое лицо разделилось. По действующим номерам компании ответил диспетчер.

У нас компании разделились, мы не занимаемся домами, так что информацией никакой по данному факту не располагаем,пояснила собеседница.

Домами на ул. Чернышевского занимается УК «ТС». Диспетчер в управляющей компании сообщила, что ничего не знает о постановлении.

Эти дома находятся в нашем ведении, но более ничего не знаю. Может быть, сможет ответить директор,сказала редакции TagilCity.ru оператор.