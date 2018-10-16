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Уголовное дело возбуждено после заявления тагильчанина об избиении в ОП №21
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Уголовное дело возбуждено после заявления тагильчанина об избиении в ОП №21

Сегодня, 19:29Общество
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