Уголовное дело возбуждено после заявления тагильчанина об избиении в ОП №21

Максим Червоткин заявил, что 3 октября он подвергся избиению в ОП №2. На следующее утро тагильчанин зафиксировал травмы в медучреждении.

После того, как потерпевший написал обращение была начата проверка и возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Теперь следователи должны будут установить лиц, причастных к преступлению.