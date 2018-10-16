Уголовное дело возбуждено после заявления тагильчанина об избиении в ОП №21

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Уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных сотрудников отдела полиции №21 после того, как тагильчанин Максим Червоткин рассказал, что его избили полицейские.
Сюжеты: Нижний Тагил
Максим Червоткин заявил, что 3 октября он подвергся избиению в ОП №2. На следующее утро тагильчанин зафиксировал травмы в медучреждении.
После того, как потерпевший написал обращение была начата проверка и возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Теперь следователи должны будут установить лиц, причастных к преступлению.
Тагильчанин на данный момент находится в больнице, медики диагностировали у него ушибы почек и многочисленные травмы, пишет ИА «Все новости».
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