«Мы устали»: водители общественного транспорта Екатеринбурга в ответ губернатору

Водители Екатеринбурга прокомментировали задумку Евгения Куйвашева об увеличении количества общественного транспорта, пишет E1.

Один из водителей трамваев рассказал, что сотрудники трамвайного депо работают на пределе своих возможностей. Они жалуются на усталость и низкие зарплаты. За мой стаж в 40 лет я занял должность водителя первого класса. Выше уже некуда. Получаю не более 35 тысяч рублей. Чтобы зарабатывать 40, мне придется работать шесть дней в неделю. А у всех кредиты, ипотеки. У нас работают одинокие мамы и пенсионеры. Это несправедливо, поделился с изданием водитель трамвая. По его словам, летом приходится работать без кондиционеров. А в связи с эпидемией начались постоянные конфликты с пассажирами из-за защитных масок. Новички не выдерживают хамства со стороны клиентов и стояние в пробках. В итоге уходят, проработав максимум месяц. Кадров не хватает. Непонятно за счет чего собираются увеличить количество транспорта? Мы устали. Власти не помогают, а только требуют. говорит мужчина. Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев потребовал увеличить количество общественного транспорта в часы пик, чтобы избежать скопления людей. Евгений Куйвашев придумал способ борьбы с коронавирусом

