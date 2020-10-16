«Мы устали»: водители общественного транспорта Екатеринбурга в ответ губернатору

Один из водителей трамваев рассказал, что сотрудники трамвайного депо работают на пределе своих возможностей. Они жалуются на усталость и низкие зарплаты.
За мой стаж в 40 лет я занял должность водителя первого класса. Выше уже некуда. Получаю не более 35 тысяч рублей. Чтобы зарабатывать 40, мне придется работать шесть дней в неделю. А у всех кредиты, ипотеки. У нас работают одинокие мамы и пенсионеры. Это несправедливо, поделился с изданием водитель трамвая.
По его словам, летом приходится работать без кондиционеров. А в связи с эпидемией начались постоянные конфликты с пассажирами из-за защитных масок. Новички не выдерживают хамства со стороны клиентов и стояние в пробках. В итоге уходят, проработав максимум месяц.
Кадров не хватает. Непонятно за счет чего собираются увеличить количество транспорта? Мы устали. Власти не помогают, а только требуют. говорит мужчина.
Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев потребовал увеличить количество общественного транспорта в часы пик, чтобы избежать скопления людей.