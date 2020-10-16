«Мы устали»: водители общественного транспорта Екатеринбурга в ответ губернатору

За мой стаж в 40 лет я занял должность водителя первого класса. Выше уже некуда. Получаю не более 35 тысяч рублей. Чтобы зарабатывать 40, мне придется работать шесть дней в неделю. А у всех кредиты, ипотеки. У нас работают одинокие мамы и пенсионеры. Это несправедливо, поделился с изданием водитель трамвая.