Евгений Куйвашев придумал способ борьбы с коронавирусом

Он написал, что несмотря на просьбу работодателям перевести часть сотрудников на дистанционный режим работы, людей в транспорте меньше не стало.
В Екатеринбурге в часы пик и трамваи, и автобусы по-прежнему забиты под завязку. О каком социальном дистанцировании здесь может идти речь?пишет губернатор.
Он отмечает, что необходимо проанализировать организацию движения в Екатеринбурге, учтя при этом противоэпидемические требования. Также нужно увеличить количество единиц общественного транспорта в утреннее и вечернее время в часы пик.
Губернатор полагает, что снизить число пассажиров позволит изменение графика у студентов и учеников техникумов, он хочет обсудить изменение времени начала лекций с ректорами Екатеринбурга.
Даже тридцатиминутная сдвижка по времени поможет серьезно разгрузить общественный транспорт, сократить количество пассажиров, минимизировать риск заражения,говорит Куйвашев.
Напомним, 12 октября Куйвашев впервые продлил ограничения в Свердловской области на две недели. Самоизоляция для людей старше 65 лет остается обязательной, также сохраняются другие правила, касающиеся проведения концертов и других мероприятий.