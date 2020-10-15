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Евгений Куйвашев придумал способ борьбы с коронавирусом

15 октября 2020, 09:42
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев потребовал в час пик увеличить число общественного транспорта в Екатеринбурге. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Он написал, что несмотря на просьбу работодателям перевести часть сотрудников на дистанционный режим работы, людей в транспорте меньше не стало.

В Екатеринбурге в часы пик и трамваи, и автобусы по-прежнему забиты под завязку. О каком социальном дистанцировании здесь может идти речь?пишет губернатор.

Он отмечает, что необходимо проанализировать организацию движения в Екатеринбурге, учтя при этом противоэпидемические требования. Также нужно увеличить количество единиц общественного транспорта в утреннее и вечернее время в часы пик.

Губернатор полагает, что снизить число пассажиров позволит изменение графика у студентов и учеников техникумов, он хочет обсудить изменение времени начала лекций с ректорами Екатеринбурга.

Даже тридцатиминутная сдвижка по времени поможет серьезно разгрузить общественный транспорт, сократить количество пассажиров, минимизировать риск заражения,говорит Куйвашев.

Напомним, 12 октября Куйвашев впервые продлил ограничения в Свердловской области на две недели. Самоизоляция для людей старше 65 лет остается обязательной, также сохраняются другие правила, касающиеся проведения концертов и других мероприятий.

Куйвашев впервые продлил ограничения в Свердловской области на две недели
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#Общественный транспорт#Екатеринбург#Евгений Куйвашев#Коронавирус#Новости УрФО#Общество
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