Правительство прорабатывает вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам

Правительство решило проработать индексацию пенсий работающим пенсионерам, сообщают РИА Новости.

Информацию также подтвердил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Сумма, в которую уложится решение вопроса, еще не была определена, поскольку он зависит от выбранного варианта. У правительства есть на сегодняшний день задача по этому поводу, мы работаем. Как только у нас будут сформированы предложения, мы представим их главе государства. Сумма, в которую обойдется бюджету решение вопроса, будет зависеть от вариантов,подчеркнул Антон Котяков. Напомним, для работающих пенсионеров индексация не осуществляется с 2016 года. Такое решение было принято из-за дефицита ПФР, который компенсируется за счет трансфертов из федерального бюджета.

