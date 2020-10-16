Правительство прорабатывает вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам

У правительства есть на сегодняшний день задача по этому поводу, мы работаем. Как только у нас будут сформированы предложения, мы представим их главе государства. Сумма, в которую обойдется бюджету решение вопроса, будет зависеть от вариантов,подчеркнул Антон Котяков.