На Кубани прошло прощание с убитой студенткой СПбГУ

Поминальная служба прошла в Свято-Троицком храме станицы. Попрощаться со студенткой пришли сотни человек, но на самих похоронах присутствовали только родственники и близкие погибшей. Хоронили девушку в закрытом гробу.

Во время похорон матери девушки стало плохо, ей потребовалась помощь медиков.

Историка СПбГУ Олега Соколова задержали 9 ноября. Он упал в реку Мойку, когда пытался утопить останки жертвы. У него рюкзаке были обнаружены две отсеченные женские руки и травматический пистолет. В его квартире при проведении обыска нашли останки аспирантки Анастасии Ещенко. Доцент сознался в убийстве и написал явку с повинной.