На Кубани прошло прощание с убитой студенткой СПбГУ

В станице Старовеличковская прошла церемония прощания с аспиранткой СПбГУ Анастасией Ещенко, в убийстве которой обвиняют историка того же университета Олега Соколова, сообщают «Известия».
Поминальная служба прошла в Свято-Троицком храме станицы. Попрощаться со студенткой пришли сотни человек, но на самих похоронах присутствовали только родственники и близкие погибшей. Хоронили девушку в закрытом гробу.
Во время похорон матери девушки стало плохо, ей потребовалась помощь медиков.
Историка СПбГУ Олега Соколова задержали 9 ноября. Он упал в реку Мойку, когда пытался утопить останки жертвы. У него рюкзаке были обнаружены две отсеченные женские руки и травматический пистолет. В его квартире при проведении обыска нашли останки аспирантки Анастасии Ещенко. Доцент сознался в убийстве и написал явку с повинной.
В суде историк раскаялся и предложил помочь родным с организацией похорон. Также он рассказал, что преступление было совершено на почве личного конфликта. Он выстрелил в девушку из обреза малокалиберной винтовки четыре раза.