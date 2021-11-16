Замглавы районного «Водоканала» в Екатеринбурге стал фигурантом уголовного дела

По данным следствия, в апреле 2019 года подозреваемым был заключен фиктивный договор с одним из ИП. Последний должен был поставить продукцию для нужд компании. При этом подозреваемому было известно, что договор не будет исполнен. Однако средства все равно были перечислены, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области.