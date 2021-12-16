Лайскую дорогу в поселке Баранчинский отремонтировал УГМК

В начале 2021 года АО «Святогор» подписало соглашение о социально-экономическом партнерстве с администрацией Кушвинского городского округа. За год предприятие смогло реализовать десятки проектов в Кушве и поселке Баранчинский.
Впервые с просьбой о ремонте Лайской дороги к руководству УГМК обратился глава Кушвинского ГО Михаил Слепухин в 2017 году. Тогда был восстановлено 8 километров участка от поселка Баранчинский к Серовскому тракту.
Я очень благодарен руководству АО «Святогор» за заботу о нашем городском округе, рассказал Михаил Слепухин.
В этом году с просьбой об обновлении дорожного полотна обратился к предприятию управляющий поселком Баранчинский Сергей Полетаев. В августе силами «Святогора» дорога была окювечена, подсыпана, и прогрейдирована.
До этого данный участок много лет была в бесхозном состоянии. На нем появились рытвины из-за большегрузной техникой и возросла вероятность ДТП.