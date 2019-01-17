Четверо детей погибли в Нижнем Тагиле во время пожаров в 2018 году
Сегодня, 17:26ОбществоФото: pixabay.com
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В Нижнем Тагиле в 2018 году в пожарах погибли четверо детей.
Сюжеты: Нижний Тагил
Всего за 2018 год в Свердловской области зарегистрированы 9 пожаров, в которых погибли 16 несовершеннолетних, из них два – в Нижнем Тагиле. Здесь жертвами стали четверо детей. По информации, предоставленной начальником ФГКУ «9 ОФПС по Свердловской области» Сергеем Колчиным, в 2017 году гибель детей допущена не была.
8 июня в коллективном саду «Золотой ключик» в результате пожара в садовом доме погибли 5 человек, двое из которых – дети. Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.
31 декабря на улице Полярная в результате пожара, возникшего из-за неосторожного обращения с огнем при курении, погибли мать и её трехлетняя дочь.
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