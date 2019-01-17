Четверо детей погибли в Нижнем Тагиле во время пожаров в 2018 году

Всего за 2018 год в Свердловской области зарегистрированы 9 пожаров, в которых погибли 16 несовершеннолетних, из них два – в Нижнем Тагиле. Здесь жертвами стали четверо детей. По информации, предоставленной начальником ФГКУ «9 ОФПС по Свердловской области» Сергеем Колчиным, в 2017 году гибель детей допущена не была.