Женщина и 3-летний ребенок погибли при пожаре в квартире в Нижнем Тагиле
31 декабря в квартире дома №9 на улице Полярной произошло возгорание, погибли женщина и ее трехлетняя дочь. Предварительная версия пожара – непогашенная сигарета погибшей.
31 декабря в 10 часов 44 минуты в диспетчерскую службу МЧС поступила информация о пожаре в доме №9 на улице Полярной. Три машины и девять сотрудников МЧС были задействованы для тушения пламени. Прошла экстренная эвакуация восьми жильцов дома, в том числе двоих детей.
Огонь повредил десять квадратных метров помещения. Пламя затронуло вещи и имущество.
В момент возгорания в помещении находились 36-летняя тагильчанка и ее 3-летняя дочь, они погибли.
Предварительная версия возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем при курении погибшей тагильчанки.
Согласно статистическим данным, в пожарах в 2018 году погибли 23 человека, в том числе четверо детей.
Помнить правила противопожарной безопасности призывает тагильчан Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Нижнего Тагила и Горноуральского ГО. Редакция Tagilcity.ru создала инструкцию для жителей города о том, как выжить в новогодние праздники.
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости