Женщина и 3-летний ребенок погибли при пожаре в квартире в Нижнем Тагиле

31 декабря в 10 часов 44 минуты в диспетчерскую службу МЧС поступила информация о пожаре в доме №9 на улице Полярной. Три машины и девять сотрудников МЧС были задействованы для тушения пламени. Прошла экстренная эвакуация восьми жильцов дома, в том числе двоих детей.

Огонь повредил десять квадратных метров помещения. Пламя затронуло вещи и имущество.

В момент возгорания в помещении находились 36-летняя тагильчанка и ее 3-летняя дочь, они погибли.

Предварительная версия возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем при курении погибшей тагильчанки.

Согласно статистическим данным, в пожарах в 2018 году погибли 23 человека, в том числе четверо детей.