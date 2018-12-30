Пожилой мужчина погиб при пожаре в частном доме в Нижнем Тагиле

30 декабря в 00:32 в пожарную часть в Нижнем Тагиле поступила информация о возгорании в частном доме на улице Кирпичная. На место происшествия прибыли 8 человек личного состава и 2 единицы техники.

В 00:49 пожар был локализован. В 03:35 огнеборцы закончили проливку и разбор сгоревших конструкций.

На площади 64 квадратных метра сгорели кровля, чердачное покрытие и перегородки частного жилого дома. Пожилой мужчина, хозяин дома, в возрасте более 60 лет, погиб.

Дознаватели установили, что дом использовался в качестве дачи. Владелец приходил за овощами, кормил кошек и топил печь. У пенсионера было больное сердце, он курил.