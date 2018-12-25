54-летний мужчина погиб в пожаре под Нижним Тагилом

В ночь на 25 декабря в частном деревянном доме в селе Южаково под Нижним Тагилом произошел пожар. Площадь возгорания составила 90 квадратных метров.

На место происшествия прибыли два пожарных расчета. При разборе завалов пожарные обнаружили тело мужчины 1964 года рождения.

По словам представителя СК Вадима Белкина, в смерти тагильчанина нет признаков криминала. Основной версией возгорания рассматривают неисправность печного отопления.

Ранее в сгоревшем доме были случаи задымления, которые удавалось вовремя потушить силами жильцов.