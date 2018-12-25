54-летний мужчина погиб в пожаре под Нижним Тагилом

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В ночь на 25 декабря в селе Южаково во время пожара в частном доме погиб мужчина.
Сюжеты: Нижний Тагил
В ночь на 25 декабря в частном деревянном доме в селе Южаково под Нижним Тагилом произошел пожар. Площадь возгорания составила 90 квадратных метров.
На место происшествия прибыли два пожарных расчета. При разборе завалов пожарные обнаружили тело мужчины 1964 года рождения.
По словам представителя СК Вадима Белкина, в смерти тагильчанина нет признаков криминала. Основной версией возгорания рассматривают неисправность печного отопления.
Ранее в сгоревшем доме были случаи задымления, которые удавалось вовремя потушить силами жильцов.
По факту происшествия организована доследственная проверка, сообщает ИА «Все новости».
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей