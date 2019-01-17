Педагоги СЮТ Нижнего Тагила победили во всероссийском конкурсе
Сегодня, 16:49ОбществоФото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Педагоги Городской станции юных техников Нижнего Тагила одержали победу в конкурсе «Лучшие региональные практики развития детского туризма».
Сюжеты: Нижний Тагил
С сентября по декабрь 2018 года на территории России проходил конкурс «Лучшие региональные практики развития детского туризма». В нём приняли участие более 300 образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, детских оздоровительных лагерей и других организаций, занимающихся детским туризмом. Заявки на участие в конкурсе поступили из 45 регионов России.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Городская станция юных техников Нижнего Тагила победила в номинации «Лучшая организация детского туризма в рамках системы дополнительного образования», сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей