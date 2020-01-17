На Урале мужчину осудили на 4,5 года за развращение мальчиков через интернет
Сегодня, 21:09ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Березовском молодого человека приговорили к четырем года и шести месяцам колонии за развратные действия в отношении детей, пишет Znak.
По версии следствия, обвиняемый через соцсети вступал в переписку с мальчиками в возрасте от 12 до 16 лет. Его целью было склонить несовершеннолетних к развратным действиям, в том числе к съемкам в обнаженном виде.
От действий мужчины пострадали пять детей. На протяжении какого-то времени подсудимый вел переписку с детьми вместе со знакомым, который позднее дал против него показания и выступал по делу свидетелем.
Суд признал свердловчанина виновным по статье «Развратные действия в отношении двух и более лиц». Подсудимый был студентом и работал по совместительству на оборонном заводе «Вектор».
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