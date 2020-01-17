На Урале мужчину осудили на 4,5 года за развращение мальчиков через интернет

По версии следствия, обвиняемый через соцсети вступал в переписку с мальчиками в возрасте от 12 до 16 лет. Его целью было склонить несовершеннолетних к развратным действиям, в том числе к съемкам в обнаженном виде.

От действий мужчины пострадали пять детей. На протяжении какого-то времени подсудимый вел переписку с детьми вместе со знакомым, который позднее дал против него показания и выступал по делу свидетелем.