Главбуха уральской газеты «Звезда» будут судить за растрату и мошенничество

Женщина обвиняется по статьям «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения» и «Растрата». По версии следствия, в период с марта 2017 года по июнь 2019 года женщина, обманув своего руководителя, насчитывала себе заработную плату выше установленной. В результате изданию причинен ущерб в особо крупном размере — на сумму 544 тысячи рублей.