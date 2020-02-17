Главбуха уральской газеты «Звезда» будут судить за растрату и мошенничество
Сегодня, 11:17ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Перед судом предстанет 45-летняя жительница Невьянска, работавшая главным бухгалтером государственного автономного учреждения печати Свердловской области «Редакция газеты «Звезда», сообщает региональная прокуратура.
Женщина обвиняется по статьям «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения» и «Растрата». По версии следствия, в период с марта 2017 года по июнь 2019 года женщина, обманув своего руководителя, насчитывала себе заработную плату выше установленной. В результате изданию причинен ущерб в особо крупном размере — на сумму 544 тысячи рублей.
Кроме того, в разные периоды она осуществила растрату вверенных ей денежных средств организации. С целью сберечь личные деньги произвела оплату по возбужденному в отношении нее исполнительному производству о взыскании долга за кредит.
Уголовное дело направлено в Невьянский городской суд для рассмотрения по существу.
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