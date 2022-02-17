Четыре дня на решение вопроса с южанами дал Евгений Куйвашев

Более чем о двух десятках случаев нападения южан на жителей Екатеринбурга стало известно губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Он дал управлению по обращению граждан на решение вопроса четыре дня.

О том, что случаев уже много губернатор узнал из Instagram, где к нему обратились пострадавшие после публикации о южанах. Куйвашев попросил проанализировать, насколько правомерно нахождение молодых людей и их семей на территории России и в Свердловской области. О каждом участнике конфликтов он потребовал доложить лично. Ранее один из местных жителей опознал молодых людей, избивших на Сортировке женщину и ее дочь. Он рассказал, что они уже замечены в вымогательствах, грабежах и разбоях. Напомним, 16 февраля стало известно о нападении молодых людей на женщину и ее ребенка. Ситуация вызвала общественный резонанс. На личный контроль взял дело глава СК РФ Александр Бастрыкин. Он поручил возбудить уголовное дело и лично доложить о ходе расследования. Стало известно состояние избитых южанами женщин в Екатеринбурге

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