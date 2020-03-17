Контрактный управляющий тагильской школы № 80 оштрафован за нарушения при закупках

В ходе надзорных мероприятий установлено, что должностное лицо нарушило срок оплаты работ по контракту на разработку сметы и проекта автоматической системы пожарной сигнализации. Кроме того, сотрудник не своевременно разметила информацию об исполнении контракта. Также прокуратура выяснила, что контрактный управляющий разместила отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и соцорганизаций за 2018 год только в 2019 году.