5 тагильчан получили звание «Профессиональный инженер России»

Тагильчане были отмечены в четырех номинациях.
Главные экономисты по эффективности бизнес-процессов Наталья Бритова и Андрей Горбань стали победителями в номинации «Инженерная экономика». Специалисты составляют стратегическую программу развития цехов предприятия, анализируют материалы по строительству новых мощностей и модернизации существующего оборудования.
Начальник бюро железорудных и сыпучих материалов технического управления Владислав Темников стал лауреатом в номинации «Черная металлургия». Тагильчанин подал и внедрил в производство 12 рационализаторских предложений, также он получил два патента на изобретения.
Начальник лаборатории электропривода цеха эксплуатации электрооборудования Алексей Романкин стал лауреатом в номинации «Техника высоких напряжений». Он внедряет высоковольтное оборудование на НТМК.
Главный специалист цеха по ремонту металлургического оборудования № 3 Сергей Борисов получил лауреата в номинации «Машиностроение». Мужчина разработал новую технологию изготовления и ремонта валков шаропрокатного стана.
Конкурс проводится ежегодно Международным союзом научных и инженерных общественных объединений при поддержке правительства РФ. Его целью является выявление и распространение передового опыта и достижений инженерных кадров. В 2020 году в мероприятии приняло участие более 70 тысяч человек из 63 регионов России.
Напомним, в декабре четыре металлурга с НТМК из Нижнего Тагила получили государственные награды из рук губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Указ об их награждении подписал президент РФ Владимир Путин.