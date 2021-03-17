5 тагильчан получили звание «Профессиональный инженер России»

5 тагильчан получили звание «Профессиональный инженер России»

Сегодня, 18:47ОбществоФото: пресс-служба ЕВРАЗ НТМК
Пять тагильчан, металлургов с ЕВРАЗ НТМК, получили звание «Профессиональный инженер России» по итогам конкурса «Инженер года — 2020».

Тагильчане были отмечены в четырех номинациях.

Главные экономисты по эффективности бизнес-процессов Наталья Бритова и Андрей Горбань стали победителями в номинации «Инженерная экономика». Специалисты составляют стратегическую программу развития цехов предприятия, анализируют материалы по строительству новых мощностей и модернизации существующего оборудования.

Начальник бюро железорудных и сыпучих материалов технического управления Владислав Темников стал лауреатом в номинации «Черная металлургия». Тагильчанин подал и внедрил в производство 12 рационализаторских предложений, также он получил два патента на изобретения.

Начальник лаборатории электропривода цеха эксплуатации электрооборудования Алексей Романкин стал лауреатом в номинации «Техника высоких напряжений». Он внедряет высоковольтное оборудование на НТМК.

Главный специалист цеха по ремонту металлургического оборудования № 3 Сергей Борисов получил лауреата в номинации «Машиностроение». Мужчина разработал новую технологию изготовления и ремонта валков шаропрокатного стана.

Конкурс проводится ежегодно Международным союзом научных и инженерных общественных объединений при поддержке правительства РФ. Его целью является выявление и распространение передового опыта и достижений инженерных кадров. В 2020 году в мероприятии приняло участие более 70 тысяч человек из 63 регионов России.

Фото:пресс-служба ЕВРАЗ НТМК

Напомним, в декабре четыре металлурга с НТМК из Нижнего Тагила получили государственные награды из рук губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Указ об их награждении подписал президент РФ Владимир Путин.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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