5 тагильчан получили звание «Профессиональный инженер России»

Конкурс проводится ежегодно Международным союзом научных и инженерных общественных объединений при поддержке правительства РФ. Его целью является выявление и распространение передового опыта и достижений инженерных кадров. В 2020 году в мероприятии приняло участие более 70 тысяч человек из 63 регионов России.