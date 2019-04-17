Сбившая в Белоярском двух девушек автолюбительница останется под арестом

16 апреля Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию автолюбительницы из Белоярского района, в которой она ходатайствовала об избрании меры пресечения без заключения в СИЗО.

Рассмотрев доводы обеих сторон, судья приняла решение оставить обвиняемую под стражей до 5 июня 2019 года включительно. Тем самым Областной суд привел в норму решение Белоярского районного суда, продлив заключение женщины до месяца и 28 дней.