Сбившая в Белоярском двух девушек автолюбительница останется под арестом
Сегодня, 09:47ОбществоФото: 1MediaInvest
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Свердловский областной суд оставил под стражей жительницу Белоярского поселка, которая дважды переехала девушек ночью 7 апреля, сообщается на сайте Облсуда.
16 апреля Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию автолюбительницы из Белоярского района, в которой она ходатайствовала об избрании меры пресечения без заключения в СИЗО.
Рассмотрев доводы обеих сторон, судья приняла решение оставить обвиняемую под стражей до 5 июня 2019 года включительно. Тем самым Областной суд привел в норму решение Белоярского районного суда, продлив заключение женщины до месяца и 28 дней.
Напомним, ночью 7 апреля жительница Белоярского, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершила наезд на группу молодых людей. Через некоторое время автолюбительница вернулась и снова проехала по девушке, которая не смогла подняться.
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