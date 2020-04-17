Евгений Куйвашев заявил о нехватке аппаратов ИВЛ в Свердловской области

На встрече с производителями медтехники губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отметил, что производство аппаратов ИВЛ в условиях пандемии становится приоритетной задачей, чтобы минимизировать дефицит оборудования.

На территории Свердловской области работает три предприятия. Они выпускают ежедневно до 25 аппаратов ИВЛ.

Как рассказали изданию в пресс-службе губернатора, на встрече с производителями оборудования он подтвердил, что дефицит аппаратов имеется и его нужно сокращать. Соответственно, объемы производства будут увеличены.

Свердловская область — один из немногих регионов России, где есть производственная база, необходимая для выпуска и обслуживания аппаратов ИВЛ. Сегодня необходимо принять все меры к тому, чтобы минимизировать дефицит медтехники в наших больницах, заявил Евгений Куйвашев.

Ранее полпред президента в УрФО Николай Цуканов заявил о дефиците в регионе комплектующих для аппаратов ИВЛ. По данным регионального Минздрава, в области имеется 1510 аппаратов ИВЛ. Однако по оценкам независимых экспертов, данный показатель может быть завешен почти на 30%. Более того, около четверти приборов являются устаревшими.

В Оперативном штабе по борьбе с рспространением коронавируса уточнили, что Евгений Куйвашев не говорил о нехватке аппаратов ИВЛ. Дело в том, что в рамках перепрофилирования больниц оборудуются дополнительные койки кислородом и аппаратами ИВЛ. Работа по оснащению ведется. Так, в федеральный Минздрав направлена заявка на получение еще 210 аппаратов ИВЛ. Данные меры минимизируют риск возникновения дефицита медтехники.