Евгений Куйвашев заявил о нехватке аппаратов ИВЛ в Свердловской области
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев впервые заявил о дефиците аппаратов ИВЛ в регионе, сообщает 66.RU.
На встрече с производителями медтехники губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отметил, что производство аппаратов ИВЛ в условиях пандемии становится приоритетной задачей, чтобы минимизировать дефицит оборудования.
На территории Свердловской области работает три предприятия. Они выпускают ежедневно до 25 аппаратов ИВЛ.
Как рассказали изданию в пресс-службе губернатора, на встрече с производителями оборудования он подтвердил, что дефицит аппаратов имеется и его нужно сокращать. Соответственно, объемы производства будут увеличены.
Свердловская область — один из немногих регионов России, где есть производственная база, необходимая для выпуска и обслуживания аппаратов ИВЛ. Сегодня необходимо принять все меры к тому, чтобы минимизировать дефицит медтехники в наших больницах, заявил Евгений Куйвашев.
Ранее полпред президента в УрФО Николай Цуканов заявил о дефиците в регионе комплектующих для аппаратов ИВЛ. По данным регионального Минздрава, в области имеется 1510 аппаратов ИВЛ. Однако по оценкам независимых экспертов, данный показатель может быть завешен почти на 30%. Более того, около четверти приборов являются устаревшими.
В Оперативном штабе по борьбе с рспространением коронавируса уточнили, что Евгений Куйвашев не говорил о нехватке аппаратов ИВЛ. Дело в том, что в рамках перепрофилирования больниц оборудуются дополнительные койки кислородом и аппаратами ИВЛ. Работа по оснащению ведется. Так, в федеральный Минздрав направлена заявка на получение еще 210 аппаратов ИВЛ. Данные меры минимизируют риск возникновения дефицита медтехники.
Напомним, в Свердловской области режим самоизоляции был продлен бессрочно, до особого распоряжения. Ряд больниц перепрофилируется для приема больных коронавирусом. В частности, ЦГБ № 1 в Нижнем Тагиле будет перепрофилирована.