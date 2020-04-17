В Нижнем Тагиле пасхальные богослужения будут транслироваться в прямом эфире

Пасхальное богослужение из Екатеринбурга покажут в прямом эфире на телеканалах «ОТВ», «Союз», «Студия 41», а также в онлайн-трансляции «ОТВ 24» в период с 23:30 18 апреля до 3:30 19 апреля. Увидеть трансляцию из храма Нижнего Тагила можно будет в социальных сетях канала «Телекон», кабельном вещании «Телекон 24», и в прямом эфире телеканала «Тагил-ТВ».

Трансляции будут вестись из Храма на Крови, Свято-Троицкого кафедрального собора в Екатеринбурге и Храма Святой Троицы Живоначальной в Нижнем Тагиле.

Епископ Нижнетагильский и Невьянский Евгений обратился к прихожанам с просьбой поберечь себя и близких и воздержаться от похода в храм:

Сегодня, когда введён особый режим, мы понимаем, что у людей, которые находятся на самоизоляции, которые внимательно относятся к призывам врачей, которые вынуждены будут провести этот праздник дома, появляется хорошая возможность — не быть от него отлученным и поучаствовать в Пасхальных богослужениях, посмотрев трансляцию богослужений из Троицкого собора Нижнего Тагила или из других храмов, которые по многим каналам будут транслироваться. Хотя бы таким образом приобщиться к празднику, сказал он.