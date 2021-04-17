Салют прогремит в День Победы в Нижнем Тагиле

Салют прогремит в День Победы в Нижнем Тагиле
Сегодня, 17:03ОбществоФото: 1mediainvest.ru
9 мая в Нижнем Тагиле состоится празднование 76-летия Победы в Великой Отечественной войне. Планируется, что пройдет парад военной техники, шествие силовиков, а вечером жители города увидят пиротехническое шоу.

На данный момент решено, что военный парад начнется в 10.00 на проспекте Ленина. Механизированная колона будет состоять из 31 единицы военной техники. Парадные расчеты ракетной дивизии Нижнего Тагила, МЧС, Росгвардии и военнообязанные, которые проходили службу в воздушно-десантных и пограничных войсках, пройдут маршем перед главной трибуной города, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

После парада на центральном проспекте города состоятся легкоатлетические эстафеты. С 16.00 начнут функционировать концертные площадки в парке имени Бондина и парке «Народный». В завершении праздника с Лисьей горы запустят фейерверк.

Напомним, 9 мая в Екатеринбурге праздничный салют будет запущен с трех площадок города.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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