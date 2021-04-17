Салют прогремит в День Победы в Нижнем Тагиле

На данный момент решено, что военный парад начнется в 10.00 на проспекте Ленина. Механизированная колона будет состоять из 31 единицы военной техники. Парадные расчеты ракетной дивизии Нижнего Тагила, МЧС, Росгвардии и военнообязанные, которые проходили службу в воздушно-десантных и пограничных войсках, пройдут маршем перед главной трибуной города, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.