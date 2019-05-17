«Сад скульптур» в Музейном квартале обустроит тагильская фирма «Общестрой»

Напомним, согласно техническому заданию, до 31 декабря 2019 года исполнитель должен выполнить работы по планировке ландшафта. Так, организации предстоит обустроить тротуар с бортовым камнем, высадить газон и разместить цветники. Помимо этого подрядчик должен будет облицовать плиткой подпорные стены, ступени и подступенки лестничных маршей. Подрядчик выполнит устройство плит под скульптуры, облицовку гранитными плитами части фундамента забора вдоль улицы Ленина, выполнит ограждение лестниц и устройство отмостков.

Сумма контракта — 2,5 миллиона рублей, которые будут выделены из муниципального бюджета.

ООО «Общестрой» подала единственную заявку, которую комиссия признала соответствующей требованиям и постановила заключить контракт с подрядчиком.

Судя по материалам с сайта Госзакупок, годом ранее фирма уже выполняла работы в Музейном квартале: в 2018 году за 5,3 миллионов рублей занималась созданием самого комплекса «Музейный квартал». Помимо этого, «Общестрой» делал капремонт стены у столовой и ремонт кровли в школе № 34 на общую сумму более 700 тысяч рублей.