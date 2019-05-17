«Сад скульптур» в Музейном квартале обустроит тагильская фирма «Общестрой»
В Нижнем Тагиле определился поставщик, который выполнит работы по благоуйстройству Музейного квартала. Единственным подрядчиком, заявившимся на обустройство «сада скульптур», стало ООО «Общестрой».
Напомним, согласно техническому заданию, до 31 декабря 2019 года исполнитель должен выполнить работы по планировке ландшафта. Так, организации предстоит обустроить тротуар с бортовым камнем, высадить газон и разместить цветники. Помимо этого подрядчик должен будет облицовать плиткой подпорные стены, ступени и подступенки лестничных маршей. Подрядчик выполнит устройство плит под скульптуры, облицовку гранитными плитами части фундамента забора вдоль улицы Ленина, выполнит ограждение лестниц и устройство отмостков.
Сумма контракта — 2,5 миллиона рублей, которые будут выделены из муниципального бюджета.
ООО «Общестрой» подала единственную заявку, которую комиссия признала соответствующей требованиям и постановила заключить контракт с подрядчиком.
Судя по материалам с сайта Госзакупок, годом ранее фирма уже выполняла работы в Музейном квартале: в 2018 году за 5,3 миллионов рублей занималась созданием самого комплекса «Музейный квартал». Помимо этого, «Общестрой» делал капремонт стены у столовой и ремонт кровли в школе № 34 на общую сумму более 700 тысяч рублей.
Благоустройство территории возле музея изобразительных искусств началось летом 2018 года в рамках программы «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года». Первым этапом программы является проект «Арт-квартал». На площадке у музея уже обустроен сквер, установлены скамейки и скульптуры, благоустроены дорожки. Для реализации проекта было использовано 5,6 млн рублей. Из областного бюджета было предоставлено 3 млн рублей, оставшеюся сумму в 2,6 млн рублей выделил город.