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«Сад скульптур» в Музейном квартале обустроит тагильская фирма «Общестрой»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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«Сад скульптур» в Музейном квартале обустроит тагильская фирма «Общестрой»

Сегодня, 17:04ОбществоФото: Google.Maps
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