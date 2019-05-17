В Екатеринбурге в 2020 году появится парк согласия

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Новый сквер согласия появится в Екатеринбурге рядом с Центральным стадионом. Горожане смогут предложить свои варианты благоустройства сквера, пишет «Правда УРФО».
Сюжеты: Екатеринбург
Новый сквер согласия появится в Екатеринбурге рядом с Центральным стадионом. Горожане смогут предложить свои варианты благоустройства сквера, пишет
Новый парк будет расположен на территории более 4 га. В ближайшее время на сайте администрации пройдет опрос, результаты которого будут учитываться при составлении технического задания.
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский подчеркнул, что на стадии разработки находятся 30-40 скверов, еще 7 — на стадии общественных обсуждений.
В 2019 году работа по озеленению города будет усилена, для этого из бюджета выделят дополнительные средства. Фонд Святой Екатерины готов предоставить всем желающим саженцы для посадки во дворах жилых домов.
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