В Екатеринбурге заработала горячая линия по вопросам Храма святой Екатерины
Сегодня, 13:28ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге фонд святой Екатерины запустил горячую линию о строительстве собора, сообщается на официальном сайте фонда.
Сюжеты: Екатеринбург
Все желающие могут обратиться к специалистам по телефону +7 (343) 312-12-35. Горячая линия будет функционировать в рабочие дни с 10:00 до 18:00. Сотрудники проконсультируют горожан по вопросам строительства Собора святой Екатерины и благоустройства близлежащих территорий.
Напомним, строительство Храма-на-Драме в Екатеринбурге спровоцировало волну акций протеста. Горожане собираются в планируемом месте возведения храма с лозунгом «Мы за сквер!». На четвертый день президент России прокомментировал ситуацию в Екатеринбурге и порекомендовал прислушаться к жителям, а также организовать опрос. Вечером 16 мая в сквер к митингующим вышел мэр Александр Высокинский, который заявил, что опрос будет.
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