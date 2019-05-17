В Екатеринбурге заработала горячая линия по вопросам Храма святой Екатерины

Все желающие могут обратиться к специалистам по телефону +7 (343) 312-12-35. Горячая линия будет функционировать в рабочие дни с 10:00 до 18:00. Сотрудники проконсультируют горожан по вопросам строительства Собора святой Екатерины и благоустройства близлежащих территорий.

Напомним, строительство Храма-на-Драме в Екатеринбурге спровоцировало волну акций протеста. Горожане собираются в планируемом месте возведения храма с лозунгом «Мы за сквер!». На четвертый день президент России прокомментировал ситуацию в Екатеринбурге и порекомендовал прислушаться к жителям, а также организовать опрос. Вечером 16 мая в сквер к митингующим вышел мэр Александр Высокинский, который заявил, что опрос будет.