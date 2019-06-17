Е1 наказали за незаконную контекстную рекламу от «Яндекс.Директа»
Сегодня, 08:50ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Порталу Е1 вынесено предупреждение за размещение незаконной рекламы, которая появилась на странице в СМИ через систему «Яндекс.Директ». Юристы считают данное решение прецедентным, так как ответственность за контекстную рекламу несет система, размещающая ее, пишет «Коммерсант».
Сюжеты: Екатеринбург
Решение было вынесено в августе 2018 года, ООО «Сеть городских порталов», куда входит Е1, признано виновным в размещении рекламы об обналичивании материнского капитала. 8 июня компания обжаловала решение, однако Арбитражный суд отказал Е1 в иске к УФАС.
Портал намерен обращаться в Верховный суд. По мнению юристов СМИ, дело может стать прецедентным.
У нас нет технической возможности не то что проверить, но даже узнать, какая именно реклама показывается конкретному пользователю,сообщил глава юридического отдела компании Евгений Шуров.
Как правило, в случае обнаружения незаконной контекстной рекламы, исполнение предписаний по устранению нарушений антимонопольного законодательства обеспечивает именно система, размещающая ее.
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