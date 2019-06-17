Е1 наказали за незаконную контекстную рекламу от «Яндекс.Директа»

Решение было вынесено в августе 2018 года, ООО «Сеть городских порталов», куда входит Е1, признано виновным в размещении рекламы об обналичивании материнского капитала. 8 июня компания обжаловала решение, однако Арбитражный суд отказал Е1 в иске к УФАС.

Портал намерен обращаться в Верховный суд. По мнению юристов СМИ, дело может стать прецедентным.

У нас нет технической возможности не то что проверить, но даже узнать, какая именно реклама показывается конкретному пользователю,сообщил глава юридического отдела компании Евгений Шуров.