Строительства Храма святой Екатерины в Екатеринбурге начнется в конце 2020 года
Сегодня, 14:52ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Данное заявление сделал вице-губернатор Сергей Бидонько, сообщает «Интерфакс».
Сюжеты: Екатеринбург
Как отметил Бидонько, храм должен быть построен качественно, «на века», в сложившейся ситуации спешка не нужна. Завершение строительства планировалось в 2023 году, к 300-летию Екатеринбурга. Однако план был рассчитан на возведение храма в Театральном сквере. После того, как от данного варианта отказалась Епархия, некоторое время займет выбор новой площадки и адаптация проекта под нее.
Будем надеяться, что все наладится в отношении площадки, но раньше 2020 года к строительству не приступим, если мы говорим о новом месте,подчеркнул вице-губернатор.
Ранее мэрия Екатеринбурга сообщала, что опрос по новому месту для Храма святой Екатерины запустят 14–15 сентября.
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