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#домахорошо
Строительства Храма святой Екатерины в Екатеринбурге начнется в конце 2020 года
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Строительства Храма святой Екатерины в Екатеринбурге начнется в конце 2020 года

Сегодня, 14:52ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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