Строительства Храма святой Екатерины в Екатеринбурге начнется в конце 2020 года

Как отметил Бидонько, храм должен быть построен качественно, «на века», в сложившейся ситуации спешка не нужна. Завершение строительства планировалось в 2023 году, к 300-летию Екатеринбурга. Однако план был рассчитан на возведение храма в Театральном сквере. После того, как от данного варианта отказалась Епархия, некоторое время займет выбор новой площадки и адаптация проекта под нее.