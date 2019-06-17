Свердловский омбудсмен взяла под личный контроль дело истязателя детей Юрия Юдина

Мерзлякова подчеркнула, что дело также находится на контроле у главного прокурора Свердловской области Сергея Охлопкова. Омбудсмен не исключает, что прокуратура будет обжаловать приговор.

А мы постараемся выяснить, как пострадавшие дети оказались у Юдина. Сделаем запросы в комиссию по делам несовершеннолетних и в другие профильные структуры. Будем проводить собственное расследование, сказала Мерзлякова.

Напомним, что совладельца «ITM Холдинга» и интернет-провайдера «Планета» приговорили к четырем годам лишения свободы условно. В день оглашения приговора в сети появилась петиция на имя президента России Владимира Путина с требованием пересмотреть приговор. В этот же день к офису провайдера на Вагонке пришла молодая мама Маргарита Мурзина. Девушка требовала для Юдина справедливого наказания, также она пришла, чтобы расторгнуть договор с «Планетой».