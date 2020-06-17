Куйвашев пояснил, почему в больницы нельзя носить продукты для пациентов с COVID-19
Сегодня, 16:38ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Евгений Куйвашев рассказал, почему в больницы, где лежат заразившиеся коронавирусом, нельзя приносить передачи с продуктами. Об этом губернатор написал в instagram.
Сюжеты: Коронавирус
Житель региона написал, что речь идет о сухих продуктах, например, орехах и фруктах. По его мнению, человеку, который болен, нужны витамины для иммунитета, а питание в больницах не слишком хорошее.
Я посмотрел практику других городов, в том числе и Москвы, и нигде нет такого. Везде разрешенные к передаче продукты разрешены.
Глава региона ответил, что таковы требования «красных» зон. Питание больных коронавирусом берут на себя больницы.
В «красную» зону сейчас и разрешено передавать только самое необходимое: специфические медикаменты, средства связи и гигиенические принадлежности, сказал Куйвашев.
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