Куйвашев пояснил, почему в больницы нельзя носить продукты для пациентов с COVID-19

Житель региона написал, что речь идет о сухих продуктах, например, орехах и фруктах. По его мнению, человеку, который болен, нужны витамины для иммунитета, а питание в больницах не слишком хорошее.

Я посмотрел практику других городов, в том числе и Москвы, и нигде нет такого. Везде разрешенные к передаче продукты разрешены.

Глава региона ответил, что таковы требования «красных» зон. Питание больных коронавирусом берут на себя больницы.