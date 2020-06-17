Уральскому федеральному университету выделены дополнительные бюджетные места
Сегодня, 15:39ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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Правительство России дополнительно выделило учебным заведениям 30 тысяч мест финансируемых из бюджета. Глава Уральского Федерального университета сообщает, что вуз получит около двухсот бюджетных мест, что дает больше возможности для бесплатного обучения, сообщает «Тагильский рабочий».
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На сегодняшний день количество бюджетных мест в университете составляет 6 380. УрФУ занимает второе место после МГУ по этому показателю.
Вуз также решил снизить цены на самые популярные направления обучения бакалавров и магистров, и предоставить скидку на рассрочку по оплате.
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