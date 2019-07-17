Тагильчанин расплачивался с долгами тезки из Ставрополья

У тезки Ивана такое же отчество и аналогичная дата рождения.

Жена тагильчанина рассказала, что муж оформил карту, после чего со счета списали тысячу рублей. Оказалось, что приставы ошибочно взыскали с тагильского Ивана долг ставропольской тезки.

Позже тагильчане решили зарегистрироваться на сайте госуслуг и выяснили, что у тезок полностью совпадают номера СНИЛС. По словам жены тагильчанина, в МФЦ им дали распечатку, что серия и номер паспорта у мужчин разные. В Пенсионном фонде пояснили, что произошло задваивание номеров.

Двойника тагильчане нашли в соцсетях. Оказалось, что мужчина из Ставрополья давно знает о существовании тезки. Через некоторое время он перестал выходить на связь.