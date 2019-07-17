Житель Нижнего Тагила выращивал коноплю в садовом доме

Полицейские задержали 28-летнего местного жителя. В доме, расположенном на территории одного из коллективных садов, была оборудована комната с нарколабораторией — установлена палатка с системой обогрева, полива и вентилирования.

Помимо растений, в доме обнаружились уже срезанные части конопли, а также части высушенных растений, расфасованных по стеклянным банкам объемом 800 грамм и три литра.

Задержанный работает на одном из частных предприятий города, ранее к уголовной ответственности не привлекался. Он признался, что употребляет наркотики, коноплю он решил вырастить для личного пользования. Все необходимое он приобрел через интернет. Тагильчанин помещен под подписку о невыезде, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 228 Уголовного кодекса России.