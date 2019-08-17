Екатеринбургский правозащитник, попавший в список группировки «Пила», уехал из России

22-летний екатеринбуржец рассказал, что находится в одной из стран Евросоюза. Томилов оказывал поддержку защитникам сквера у Театра драмы и подросткам, которые столкнулись с проявлениями гомофобии.

Ранее молодой человек попал в список группировки «Пила», которая объявила охоту на ЛГБТ-активистов и сотрудничающих с ними правозащитников. По словам Томилова, у него есть все основания бояться за свою жизнь.

В июле в Санкт-Петербурге была жестоко убита одна из фигурантов списка Елена Григорьева. Полиция уже заявила о том, что убийство не имеет отношения к гомофобии.