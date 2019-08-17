Екатеринбургский правозащитник, попавший в список группировки «Пила», уехал из России
Юрист из Екатеринбурга Никита Томилов уехал из России и попросил за рубежом предоставить ему политическое убежище. Правозащитник опасается за свою жизнь из-за того, что попал в список группировки «Пила», пишет интернет-издание Znak.
22-летний екатеринбуржец рассказал, что находится в одной из стран Евросоюза. Томилов оказывал поддержку защитникам сквера у Театра драмы и подросткам, которые столкнулись с проявлениями гомофобии.
Ранее молодой человек попал в список группировки «Пила», которая объявила охоту на ЛГБТ-активистов и сотрудничающих с ними правозащитников. По словам Томилова, у него есть все основания бояться за свою жизнь.
В июле в Санкт-Петербурге была жестоко убита одна из фигурантов списка Елена Григорьева. Полиция уже заявила о том, что убийство не имеет отношения к гомофобии.
Также на этой неделе из России уехал Никита Яблонский, который участвовал в протестах у Театра драмы. Он попросил политического убежища в Израиле. По его словам, он стал получать угрозы с предложением либо сесть в тюрьму, либо быть найденным «в неопознанной могиле».