Мэрию Екатеринбурга обязали оказывать услуги по копанию могил

В ведомстве определили, что муниципалитет нарушает пункт 9 части 1 статьи 15 закона «О защите конкуренции», который запрещает принимать акты, мешающие свободной конкуренции. ФАС рассмотрела процедуру предоставления услуги по получению участка для захоронения умерших. В перечень услуг не входит копание могилы, что делает невозможным завершение оказание услуги.