Мэрию Екатеринбурга обязали оказывать услуги по копанию могил

ФАС обязала мэрию Екатеринбурга включить в перечень услуг по захоронению копание могил, пишет Znak.

В ведомстве определили, что муниципалитет нарушает пункт 9 части 1 статьи 15 закона «О защите конкуренции», который запрещает принимать акты, мешающие свободной конкуренции. ФАС рассмотрела процедуру предоставления услуги по получению участка для захоронения умерших. В перечень услуг не входит копание могилы, что делает невозможным завершение оказание услуги. Мэрия пыталась обжаловать решение Федеральной антимонопольной службы в арбитражном суде, но указания ФАС были признаны обоснованными. Администрации предстоит определить организацию, которая будет предоставлять данный вид услуг. Напомним, летом Роспотребназдор выявил нарушения санитарного законодательства, допущенные администрацией Горноуральского заводского округа. В частности, не были установлены санитарные зоны кладбищ, ограничивающие влияние на окружающую среду. Администрация Горноуральского ГО не смогла определить санитарно-защитные зоны кладбищ

