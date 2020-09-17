Мэрию Екатеринбурга обязали оказывать услуги по копанию могил

Мэрию Екатеринбурга обязали оказывать услуги по копанию могил

Сегодня, 20:00ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
ФАС обязала мэрию Екатеринбурга включить в перечень услуг по захоронению копание могил, пишет Znak.

В ведомстве определили, что муниципалитет нарушает пункт 9 части 1 статьи 15 закона «О защите конкуренции», который запрещает принимать акты, мешающие свободной конкуренции. ФАС рассмотрела процедуру предоставления услуги по получению участка для захоронения умерших. В перечень услуг не входит копание могилы, что делает невозможным завершение оказание услуги.

Мэрия пыталась обжаловать решение Федеральной антимонопольной службы в арбитражном суде, но указания ФАС были признаны обоснованными.

Администрации предстоит определить организацию, которая будет предоставлять данный вид услуг.

Напомним, летом Роспотребназдор выявил нарушения санитарного законодательства, допущенные администрацией Горноуральского заводского округа. В частности, не были установлены санитарные зоны кладбищ, ограничивающие влияние на окружающую среду.

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